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США припинили дозаправку саудівських літаків у повітрі

Неділя, 11 листопада 2018, 02:30

Сполучені Штати припинили повітряну заправку військових літаків міжнародної коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка діє в Ємені.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Саудівській Аравії підкреслюють, що США припинили надавати цей вид підтримки на прохання Ер-Ріяда, оскільки саудівські військові здатні проводити дозаправку літаків в повітрі своїми силами.

Очільник Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США підтримують це рішення.

Зазначається, що ці зміни відбулися на тлі скандалу з убивством журналіста Джамаля Хашоггі і після того, як законодавці від обох партій в Конгресі США погрожували заблокувати заправки.

Пентагон забезпечував 20 відсотків технічних потужностей для дозаправки літаків коаліції, що здійснюють рейди в Ємен.

Саудівська Аравія бере участь у громадянській війні в Ємені з 2015 року. Число жертв цього конфлікту перевищило 10 тисяч, близько двох мільйонів людей стали біженцями.

Теми: СШАСаудівська Аравіяавіа
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