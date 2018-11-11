США припинили дозаправку саудівських літаків у повітрі

Сполучені Штати припинили повітряну заправку військових літаків міжнародної коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка діє в Ємені.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Саудівській Аравії підкреслюють, що США припинили надавати цей вид підтримки на прохання Ер-Ріяда, оскільки саудівські військові здатні проводити дозаправку літаків в повітрі своїми силами.

Очільник Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США підтримують це рішення.

Зазначається, що ці зміни відбулися на тлі скандалу з убивством журналіста Джамаля Хашоггі і після того, як законодавці від обох партій в Конгресі США погрожували заблокувати заправки.

Пентагон забезпечував 20 відсотків технічних потужностей для дозаправки літаків коаліції, що здійснюють рейди в Ємен.

Саудівська Аравія бере участь у громадянській війні в Ємені з 2015 року. Число жертв цього конфлікту перевищило 10 тисяч, близько двох мільйонів людей стали біженцями.