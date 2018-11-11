США прекратили дозаправку саудовских самолетов в воздухе
Соединенные Штаты прекратили воздушную заправку военных самолетов международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая действует в Йемене.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В Саудовской Аравии подчеркивают, что США прекратили оказывать этот вид поддержки по просьбе Эр-Рияда, поскольку саудовские военные способны проводить дозаправку самолетов в воздухе своими силами.
Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США поддерживают это решение.
Отмечается, что эти изменения произошли на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги и после того, как законодатели от обеих партий в Конгрессе США угрожали заблокировать заправки.
Пентагон обеспечивал 20 процентов технических мощностей для дозаправки самолетов коалиции, осуществляющих рейды в Йемен.
Саудовская Аравия принимает участие в гражданской войне в Йемене с 2015 года. Количество жертв этого конфликта превысило 10 тысяч около двух миллионов человек стали беженцами.