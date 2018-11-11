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Українка Комащук виграла "бронзу" на етапі Кубка світу з фехтування

Неділя, 11 листопада 2018, 03:44

Українська шаблістка Аліна Комащук завоювала бронзову нагороду на першому в сезоні етапі Кубка світу, який проходить в Орлеані (Франція).

Про це повідомляє XSport.

У першому раунді Комащук перемогла титуловану француженку Шарлотту Лембах (15:13), яка у складі збірної Франції завоювала "золото" чемпіонату світу-2018.

Після цього Аліна здолала ще одну представницю Франції - Сауссен Будіаф (15:11).

В 1/8 фіналу українка була сильнішою за росіянку Софію Позднякову (чинна чемпіонка Європи і чемпіонка ЧС-2018 в одничному розряді) - 15:10, а у чвертьфіналі розібралася з американкою Хлоєю Фокс (15:5).

У півфіналі Комащук програла бронзовій призерці чемпіонату світу-2015, угорці Анні Мартон - 10:15.

Таким чином, українка виборола бронзову медаль першого в сезоні етапу Кубка світу.

Нагадаємо, що Ольга Харлан пропускала змагання в Орлеані.

Теми: спорт
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