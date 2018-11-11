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Украинка Комащук выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира по фехтованию

Воскресенье, 11 ноября 2018, 03:44

Украинская саблистка Алина Комащук завоевала бронзовую награду на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в Орлеане (Франция).

Об этом сообщает XSport.

В первом раунде Комащук победила титулованную француженку Шарлотту Лембах (15:13), которая в составе сборной Франции завоевала "золото" чемпионата мира-2018.

После этого Алина одолела еще одну представительницу Франции - Сауссен Будиаф (15:11).

В 1/8 финала украинка была сильнее росиянки Софии Поздняковой (действующая чемпионка Европы и чемпионка ЧМ-2018 в одничному разряде) - 15:10, а в четвертьфинале разобралась с американкой Хлоей Фокс (15:5).

В полуфинале Комащук проиграла бронзовому призеру чемпионата мира-2015, представительнице Венгрии Анне Мартон - 10:15.

Таким образом, украинка завоевала бронзовую медаль первого в сезоне этапа Кубка мира.

Напомним, что Ольга Харлан пропускала соревнования в Орлеане.

Темы: спорт
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