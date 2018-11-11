Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туск назвав чинних лідерів Польщі "сучасними більшовиками"

Неділя, 11 листопада 2018, 05:38

Голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав популістів та євроскептиків, які зараз керують Польщею, "сучасними більшовиками", що загрожують незалежності нації.

Про це він заявив 10 листопада під час виступу в місті Лодзь напередодні 100-річчя відновлення польської держави після завершення Першої світової війни, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що Туск є ймовірним кандидатом на президентських виборах у Польщі 2020 року.

Політик вважає чинну владу загрозою для Польщі. "Той, хто сьогодні в Польщі діє проти нашої сильної позиції в об'єднаній Європі, насправді діє проти незалежності Польщі", - наголосив він.

Туск є жорстким критиком уряду, який очолює консервативна партія "Право і справедливість". Партія неодноразово конфліктувала з лідерами ЄС. 

Призначення Туска високопосадовцем ЄС у 2014 році частково було визнанням політики ліберального уряду Польщі на чолі з ним.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Польща
Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: