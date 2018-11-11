Туск назвав чинних лідерів Польщі "сучасними більшовиками"

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Неділя, 11 листопада 2018, 06:38

Голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав популістів та євроскептиків, які зараз керують Польщею, "сучасними більшовиками", що загрожують незалежності нації.

Про це він заявив 10 листопада під час виступу в місті Лодзь напередодні 100-річчя відновлення польської держави після завершення Першої світової війни, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що Туск є ймовірним кандидатом на президентських виборах у Польщі 2020 року.

Політик вважає чинну владу загрозою для Польщі. "Той, хто сьогодні в Польщі діє проти нашої сильної позиції в об'єднаній Європі, насправді діє проти незалежності Польщі", - наголосив він.

Туск є жорстким критиком уряду, який очолює консервативна партія "Право і справедливість". Партія неодноразово конфліктувала з лідерами ЄС. 

Призначення Туска високопосадовцем ЄС у 2014 році частково було визнанням політики ліберального уряду Польщі на чолі з ним.

Теми: Польща
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