Туск назвав чинних лідерів Польщі "сучасними більшовиками"

Голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав популістів та євроскептиків, які зараз керують Польщею, "сучасними більшовиками", що загрожують незалежності нації.

Про це він заявив 10 листопада під час виступу в місті Лодзь напередодні 100-річчя відновлення польської держави після завершення Першої світової війни, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що Туск є ймовірним кандидатом на президентських виборах у Польщі 2020 року.

Політик вважає чинну владу загрозою для Польщі. "Той, хто сьогодні в Польщі діє проти нашої сильної позиції в об'єднаній Європі, насправді діє проти незалежності Польщі", - наголосив він.

Туск є жорстким критиком уряду, який очолює консервативна партія "Право і справедливість". Партія неодноразово конфліктувала з лідерами ЄС.

Призначення Туска високопосадовцем ЄС у 2014 році частково було визнанням політики ліберального уряду Польщі на чолі з ним.