Туск назвал действующих лидеров Польши "современными большевиками"

344 просмотра
Воскресенье, 11 ноября 2018, 06:38

Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск назвал популистов и евроскептиков, которые сейчас руководят Польшей, "современными большевиками", которые угрожают независимости нации.

Об этом он заявил 10 ноября во время выступления в городе Лодзь накануне 100-летия восстановления польского государства после завершения Первой мировой войны, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что Туск является вероятным кандидатом на президентских выборах в Польше 2020 года.

Политик считает действующую власть угрозой для Польши. "Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши", - подчеркнул он.

Туск является жестким критиком правительства, которое возглавляет консервативная партия "Право и справедливость". Партия неоднократно конфликтовала с лидерами ЕС.

Назначение Туска высокопоставленным чиновником ЕС в 2014 году частично было признанием политики либерального правительства Польши во главе с ним.

Темы: Польша
powered by lun.ua
По теме
Польские ультрас жгли файеры на кладбище Львова 10 ноября 2018, 14:44
В Польше готовят провокации от имени украинских националистов - посольство 9 ноября 2018, 20:22
В Польше уничтожили памятники над могилой украинского священника и его семьи 9 ноября 2018, 13:18
Все новости
Главные новости
Беспилотник ОБСЕ глушили над оккупированным Донбассом
Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира
В Австрии арестовали российского шпиона, ему "светит" до 10 лет тюрьмы
Порошенко ожидает реакции на "выборы" в ОРДЛО от G7, ЕС и США
Все новости
мандри

Куда поехать в отпуск и когда именно

исследование

Ученые изобрели новый метод сочетать антибиотики

Поиск по сайту
Архив
Весь архів