Туск назвал действующих лидеров Польши "современными большевиками"

Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск назвал популистов и евроскептиков, которые сейчас руководят Польшей, "современными большевиками", которые угрожают независимости нации.

Об этом он заявил 10 ноября во время выступления в городе Лодзь накануне 100-летия восстановления польского государства после завершения Первой мировой войны, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что Туск является вероятным кандидатом на президентских выборах в Польше 2020 года.

Политик считает действующую власть угрозой для Польши. "Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши", - подчеркнул он.

Туск является жестким критиком правительства, которое возглавляет консервативная партия "Право и справедливость". Партия неоднократно конфликтовала с лидерами ЕС.

Назначение Туска высокопоставленным чиновником ЕС в 2014 году частично было признанием политики либерального правительства Польши во главе с ним.