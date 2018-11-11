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Туск назвал действующих лидеров Польши "современными большевиками"

Воскресенье, 11 ноября 2018, 05:38

Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск назвал популистов и евроскептиков, которые сейчас руководят Польшей, "современными большевиками", которые угрожают независимости нации.

Об этом он заявил 10 ноября во время выступления в городе Лодзь накануне 100-летия восстановления польского государства после завершения Первой мировой войны, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что Туск является вероятным кандидатом на президентских выборах в Польше 2020 года.

Политик считает действующую власть угрозой для Польши. "Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши", - подчеркнул он.

Туск является жестким критиком правительства, которое возглавляет консервативная партия "Право и справедливость". Партия неоднократно конфликтовала с лидерами ЕС.

Назначение Туска высокопоставленным чиновником ЕС в 2014 году частично было признанием политики либерального правительства Польши во главе с ним.

Темы: Польша
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