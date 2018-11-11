Бойовики знову обстріляли контрольний пост "Мар'їнка"

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Неділя, 11 листопада 2018, 10:41

У суботу близько 22 години бойовики обстріляли контрольний пост прикордонників перед КПВВ "Мар'їнка".

Про це повідомляє в неділю Державна прикордонна служба.

"Учора ввечері, близько 22-ої години, окупанти в черговий раз відкрили прицільний вогонь з автоматів та кулеметів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил у межах гуманітарного дорожнього коридору "Курахово – Донецьк". У зоні ураження знов опинився контрольний пост прикордонників, що знаходиться перед КПВВ "Марїнка", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

У неділю всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за осіннім графіком у штатному режимі з 07.00.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба Донбас
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