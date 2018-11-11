Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"

В субботу около 22 часов боевики обстреляли контрольный пост пограничников перед КПВВ "Марьинка".

Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.

"Вчера вечером, около 22 часов, оккупанты в очередной раз открыли прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил в рамках гуманитарного дорожного коридора "Курахово - Донецк". В зоне поражения вновь оказался контрольный пост пограничников, находится перед КПВВ "Маринка", - говорится в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал.

В воскресенье все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по осенним графику в штатном режиме с 07.00.