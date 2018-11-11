Путін і Трамп останніми прибули на церемонію в Парижі, потисли руки

Президенти Росії та США останніми прибули на церемонію з нагоди ювілею закінчення Першої світової війни, лідери вперше потисли один одному руки після саміту в Гельсінкі.

Як повідомляє Le Figaro, Путін прибув останнім на церемонію, у якій біля Тріумфальної арки в Парижі беруть участь президенти і прем'єри світових держав.

За кілька хвилин до Путіна приїхав Дональд Трамп з дружиною Меланією. Він приїхав окремо від інших світових лідерів з міркувань безпеки.

Російський президент потиснув руку Дональду Трампу та привітався з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

Телекамери також зафіксували, як Путін показав Трампу великий палець і поплескав по плечу.

Після завершення церемонії президент Франції запросив лідерів на робочий сніданок в Єлисейському палаці.

Європейська правда