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Путін і Трамп останніми прибули на церемонію в Парижі, потисли руки

Неділя, 11 листопада 2018, 12:21

Президенти Росії та США останніми прибули на церемонію з нагоди ювілею закінчення Першої світової війни, лідери вперше потисли один одному руки після саміту в Гельсінкі.

Як повідомляє Le Figaro, Путін прибув останнім на церемонію, у якій біля Тріумфальної арки в Парижі беруть участь президенти і прем'єри світових держав.

За кілька хвилин до Путіна приїхав Дональд Трамп з дружиною Меланією. Він приїхав окремо від інших світових лідерів з міркувань безпеки.

Російський президент потиснув руку Дональду Трампу та привітався з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

 

Телекамери також зафіксували, як Путін показав Трампу великий палець і поплескав по плечу.

 

Після завершення церемонії президент Франції запросив лідерів на робочий сніданок в Єлисейському палаці.

Європейська правда

Теми: ПутінТрампФранція
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