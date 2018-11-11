Путин и Трамп последние прибыли на церемонию в Париже, пожали руки

Президенты России и США последние прибыли на церемонию по случаю юбилея окончания Первой мировой войны, лидеры впервые пожали друг другу руки после саммита в Хельсинки.

Как сообщает Le Figaro, Путин прибыл последним на церемонию, в которой у Триумфальной арки в Париже участвуют президенты и премьеры мировых держав.

За несколько минут до Путина приехал Дональд Трамп с женой Меланией. Он приехал отдельно от других мировых лидеров по соображениям безопасности.

Российский президент пожал руку Дональду Трампу и поздоровался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Телекамеры также зафиксировали, как Путин показал Трампу большой палец, а Трамп похлопал Путина плечу.

После завершения церемонии президент Франции пригласил лидеров на рабочий завтрак в Елисейском дворце.

Европейская правда