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Путин и Трамп последние прибыли на церемонию в Париже, пожали руки

Воскресенье, 11 ноября 2018, 12:21

Президенты России и США последние прибыли на церемонию по случаю юбилея окончания Первой мировой войны, лидеры впервые пожали друг другу руки после саммита в Хельсинки.

Как сообщает Le Figaro, Путин прибыл последним на церемонию, в которой у Триумфальной арки в Париже участвуют президенты и премьеры мировых держав.

За несколько минут до Путина приехал Дональд Трамп с женой Меланией. Он приехал отдельно от других мировых лидеров по соображениям безопасности.

Российский президент пожал руку Дональду Трампу и поздоровался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

 

Телекамеры также зафиксировали, как Путин показал Трампу большой палец, а Трамп похлопал Путина плечу.

 

После завершения церемонии президент Франции пригласил лидеров на рабочий завтрак в Елисейском дворце.

Европейская правда

Темы: ПутинТрампФранция
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