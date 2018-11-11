Киян попереджають про затори через ремонти мостів

Через ремонтні роботи на кількох столичних мостах міська влада закликає водіїв, за можливості, вибирати альтернативні маршрути руху або зважати на ймовірні затори.

На цьому наголосив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє прес-служба адміністрації.

"Багато мостів і доріг ремонтують. Об’єкти не перекриті повністю, рух ними збережений, але повільний. Тож прошу автовласників враховувати це, плануючи свій день та маршрути", – підкреслив він.

За даними посадовця, на Південному мосту зараз здійснюється ремонт деформаційних швів, який планують закінчити до кінця грудня поточного року.

На мості Метро через Русанівську протоку зараз триває капремонт, тут необхідно капітально відремонтувати прогонові будови та відновити їх несучу здатність. Об’єкт є перехідним, тобто завершення робіт заплановане наступного року.

На Північному мосту триває ремонт тротуарів, який мають закінчити до кінця поточного місяця.

На мосту Патона спеціалісти здійснюють протиаварійні роботи, більша частина запланованого до виконання буде готова наступного року.

Разом з тим, директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов повідомив, що роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу планують розпочати у січні 2019 року.

"Плануємо розпочати роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу з січня 2019 року", – сказав Симонов.

Очікується, що роботи з реконструкції шляхопроводу будуть завершені у 2019 році.