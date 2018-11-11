Киевлян предупреждают о пробках из-за ремонтов мостов

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Воскресенье, 11 ноября 2018, 13:36

Из-за ремонтных работ на нескольких столичных мостах власть призывает водителей по возможности выбирать альтернативные маршруты движения или учитывать возможные заторы.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба администрации.

"Многие мосты и дороги ремонтируют. Объекты не перекрыты полностью, движение по ним сохранено, но медленное. Поэтому прошу автовладельцев учитывать это, планируя свой день и маршруты", - подчеркнул он.

По данным чиновника, на Южном мосту сейчас осуществляется ремонт деформационных швов, который планируется завершить до конца декабря текущего года.

На мосту Метро через Русановский пролив сейчас идет капремонт, здесь необходимо капитально отремонтировать пролетные строения и восстановить их несущую способность. Объект является переходным, то есть завершение работ запланировано на следующий год.

На Северном мосту продолжается ремонт тротуаров, который должны закончить до конца текущего месяца.

На мосту Патона специалисты осуществляют противоаварийные работы, большая часть запланированного к выполнению будет готова в следующем году.

Вместе с тем, директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов сообщил, что работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода планируют начать в январе 2019 года.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года", - сказал Симонов.

Ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в 2019 году.

Украинская правда
Темы: Киев дороги
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