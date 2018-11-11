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Суд зобов'язав компанію брата Кличка повернути Києву ділянку на Подолі

Неділя, 11 листопада 2018, 15:51
Суд зобов'язав компанію брата Кличка повернути Києву ділянку на Подолі

Господарський суд Києва зобов’язав компанію ТОВ "Віт-Плюс", кінцевим власником якої є брат мера Києва Володимир Кличко, повернути Київраді земельну ділянку  по вул. Боричів Тік, 29.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на відповідне рішення суду. 

 

Відповідно до судового рішення, між компанією "Віт-плюс" та Київміськрадою 12 липня 2007 р.  було укладено договір оренди на 15 років земельної ділянки розміром 0,1136 га з цільовим призначенням "для будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу з паркінгом та об'єктами соціально-культурного і побутово-офісного призначення". 

Згідно з договором оренди, "Віт-Плюс" мала завершити забудову ділянки не пізніше, ніж через 3 роки з моменту державної реєстрації договору (2011 р. - ред.). 

"20 червня 2018 р. Департамент земельних ресурсів КМДА склав акт обстеження ділянки та зафіксував, що вона частково огороджена парканом, вільна від забудови, не охороняється та не використовується "Віт-плюс", ознак виконання будівельних робіт не виявлено", - йдеться у рішенні суду. 

Зважаючи на умови договору, суд ухвалив рішення задовольнити позов прокуратури в інтересах держави (Київміськради) та зобов'язав "Віт-плюс"  повернути Києву земельну ділянку "у стані, придатному для її подальшого використання".  Окрім того "Віт-плюс" має сплатити 5 286 грн судового збору.

Відповідно до відкритих реєстрів, станом на листопад 2018 р. засновником компанії "Віт-Плюс" є кіпрська компанія "Трейдмол Холдінгс Лтд" з кінцевим бенефіціарним власником Володимиром Кличком. 

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкоземлясуд
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