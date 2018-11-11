Суд зобов'язав компанію брата Кличка повернути Києву ділянку на Подолі

Господарський суд Києва зобов’язав компанію ТОВ "Віт-Плюс", кінцевим власником якої є брат мера Києва Володимир Кличко, повернути Київраді земельну ділянку по вул. Боричів Тік, 29.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на відповідне рішення суду.

Відповідно до судового рішення, між компанією "Віт-плюс" та Київміськрадою 12 липня 2007 р. було укладено договір оренди на 15 років земельної ділянки розміром 0,1136 га з цільовим призначенням "для будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу з паркінгом та об'єктами соціально-культурного і побутово-офісного призначення".

Згідно з договором оренди, "Віт-Плюс" мала завершити забудову ділянки не пізніше, ніж через 3 роки з моменту державної реєстрації договору (2011 р. - ред.).

"20 червня 2018 р. Департамент земельних ресурсів КМДА склав акт обстеження ділянки та зафіксував, що вона частково огороджена парканом, вільна від забудови, не охороняється та не використовується "Віт-плюс", ознак виконання будівельних робіт не виявлено", - йдеться у рішенні суду.

Зважаючи на умови договору, суд ухвалив рішення задовольнити позов прокуратури в інтересах держави (Київміськради) та зобов'язав "Віт-плюс" повернути Києву земельну ділянку "у стані, придатному для її подальшого використання". Окрім того "Віт-плюс" має сплатити 5 286 грн судового збору.

Відповідно до відкритих реєстрів, станом на листопад 2018 р. засновником компанії "Віт-Плюс" є кіпрська компанія "Трейдмол Холдінгс Лтд" з кінцевим бенефіціарним власником Володимиром Кличком.