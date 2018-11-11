Суд обязал компанию брата Кличко вернуть Киеву участок на Подоле

Хозяйственный суд Киева обязал компанию ООО "Вит-Плюс", конечным владельцем которой является брат мэра Киева Владимир Кличко, вернуть Киевсовету земельный участок по ул. Боричев Ток, 29.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на соответствующее решение суда.

Согласно с судебным решением, между компанией "Вит-плюс" и Киевгорсоветом 12 июля 2007 г. был заключен договор аренды на 15 лет земельного участка размером 0,1136 га с целевым назначением "для строительства, эксплуатации и обслуживания гостиничного комплекса с паркингом и объектами социально-культурного и бытового офисного назначения".

Согласно договору аренды, "Вит-Плюс" должна была завершить застройку участка не позднее, чем через 3 года с момента государственной регистрации договора (2011 г. - ред.).

"20 июня 2018 г. Департамент земельных ресурсов КГГА составил акт обследования участка и зафиксировал, что она частично ограждена забором, свободна от застройки, не охраняется и не используется "Вит-плюс", признаков ведения строительных работ не выявлено", - говорится в решении суда.

Согласно условиям договора, суд принял решение удовлетворить иск прокуратуры в интересах государства (Киевгорсовета) и обязал "Вит-плюс" вернуть Киеву земельный участок "в состоянии, пригодном для дальнейшего использования". Кроме того "Вит-плюс" обязана заплатить 5286 грн судебного сбора.

Согласно открытым реестрам, по состоянию на ноябрь 2018 г. основателем компании "Вит-Плюс" является кипрская компания "Трейдмол Холдингс Лтд" с конечным бенефициарным владельцем Владимиром Кличко.