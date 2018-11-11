Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
Неділя, 11 листопада 2018, 15:52
Міністр у справах ЄС Румунії Віктор Негреску подав у відставку в суботу.
Про це повідомляє Politico.
Як зазначає видання, цей крок ризикує зірвати підготовку країни до прийняття головування у Раді Європейського Союзу в січні.
Прес-секретар Негреску підтвердив відставку міністра, але не пояснив причин.
У п'ятницю між міністрами румунського уряду відбулись переговори про підготовку до головування в ЄС. Негреску був ключовою фігурою у цих приготуваннях.
Румуніє переймає головування у Раді ЄС в січні 2019 року. Зараз у Раді головує Астрія.