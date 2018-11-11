Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр по делам ЕС Румынии подал в отставку

Воскресенье, 11 ноября 2018, 15:52

Министр по делам ЕС Румынии Виктор Негреску подал в отставку в субботу.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, этот шаг рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе.

Пресс-секретарь Негреску подтвердил отставку министра, но не объяснил причин.

В пятницу между министрами румынского правительства состоялись переговоры о подготовке к председательству в ЕС. Негреску был ключевой фигурой в этих приготовлениях.

Румыния принимает председательство в Совете ЕС в январе 2019 года. Сейчас в Совете председательствует Астрия.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Румыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Румыния
Правительство смягчило запрет на экспорт сахара: разрешило продавать в Румынию
Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году – Шольц
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: