Министр по делам ЕС Румынии подал в отставку

202 просмотра
Воскресенье, 11 ноября 2018, 16:52

Министр по делам ЕС Румынии Виктор Негреску подал в отставку в субботу.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, этот шаг рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе.

Пресс-секретарь Негреску подтвердил отставку министра, но не объяснил причин.

В пятницу между министрами румынского правительства состоялись переговоры о подготовке к председательству в ЕС. Негреску был ключевой фигурой в этих приготовлениях.

Румыния принимает председательство в Совете ЕС в январе 2019 года. Сейчас в Совете председательствует Астрия.

Европейская правда

Темы: Румыния
powered by lun.ua
По теме
Румыния хочет стать крупнейшим производителем газа в Европе 31 октября 2018, 10:09
В Одесской области чувствовались отголоски землетрясения в Румынии 28 октября 2018, 10:38
В Румынии из-за низкой явки не признали референдум о запрете однополых браков 8 октября 2018, 03:07
Все новости
Главные новости
"Выборы" в Донецке: ярмарки и розыгрыш призов
Киевлян предупреждают о пробках из-за ремонтов мостов
Украина требует немедленного созыва ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО
НАТО: "выборы" в ОРДЛО противоречат букве и духу Минских соглашений
Все новости
здоровье

Какая пища делает нас толстыми?

исследование

Что может повлечь близорукость?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів