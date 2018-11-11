Министр по делам ЕС Румынии подал в отставку

Министр по делам ЕС Румынии Виктор Негреску подал в отставку в субботу.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, этот шаг рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе.

Пресс-секретарь Негреску подтвердил отставку министра, но не объяснил причин.

В пятницу между министрами румынского правительства состоялись переговоры о подготовке к председательству в ЕС. Негреску был ключевой фигурой в этих приготовлениях.

Румыния принимает председательство в Совете ЕС в январе 2019 года. Сейчас в Совете председательствует Астрия.

Европейская правда