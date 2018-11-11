Министр по делам ЕС Румынии подал в отставку
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Воскресенье, 11 ноября 2018, 16:52
Министр по делам ЕС Румынии Виктор Негреску подал в отставку в субботу.
Об этом сообщает Politico.
Как отмечает издание, этот шаг рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе.
Пресс-секретарь Негреску подтвердил отставку министра, но не объяснил причин.
В пятницу между министрами румынского правительства состоялись переговоры о подготовке к председательству в ЕС. Негреску был ключевой фигурой в этих приготовлениях.
Румыния принимает председательство в Совете ЕС в январе 2019 года. Сейчас в Совете председательствует Астрия.