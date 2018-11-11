15 тур Прем'єр-Ліги: "Динамо" громить "Маріуполь"

У матчі 15 туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" розгромило ФК "Маріуполь".

Матч, що проходив у Києві у неділю, 11 листопада, завершився з рахунком 4:0 на користь киян.

На старті поєдинку "Маріуполь" мав щонайменше два моменти, щоб відкрити рахунок. Вже на п`ятій хвилині після удару Андрія Борячука Денис Бойко рятує "Динамо". На 15-й хвилині ще один гольовий момент у гостей. Ігор Тищенко з метрів 16-ти пробивав і цього разу "динамівців" рятує штанга воріт.

До 30-ї хвилини у "Динамо" були здебільшого простріли та небезпечні навіси у штрафну "Маріуполя", але без ударів по воротах. На 33-й хвилині "Динамо" виходить вперед. Віталій Миколенко пробіг лівим флангом і прострілив у центр штрафної на Миколу Шапаренка, який пробиває прямо у воротаря і той відбиває прямо на "динамівця", котрий повторним ударом головою забиває гол - 1:0.

На початку другого тайму "Маріуполь" марнує ще один гольовий момент. Олександр Зубков класно бив з під захисника з метрів 12-ти, але не поцілив у ворота.

"Динамо" ж свій ще один момент використало на 57-й хвилині. Після прострілу Миколи Морозюка Беньямін Вербич зіграв на випередження із захисником та ударом в один дотик відправив м'яч у кут воріт - 2:0.

На 61-й хвилині рахунок стає 3:0. Після удару Віктора Циганкова м'яч від воротаря відскакує на ногу Олександру Чоботенку і залітає у порожні ворота - автогол.

Навіть після третього голу "Мапіуполь" намагався атакувати, але це був вечір "Динамо": на 84-й хвилині захисник "Маруполя" поклав на газон у штрафному Володимира Шепелєва і суддя призначає пенальті. З 11-ти метрів Циганков пробив у верхню дев`ятку воріт, оформивши кінцевий рахунок матчу - 4:0.