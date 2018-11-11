Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

15 тур Премьер-Лиги: "Динамо" громит "Мариуполь"

Воскресенье, 11 ноября 2018, 18:08

В матче 15 тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" разгромило ФК "Мариуполь".

Матч, который проходил в Киеве в воскресенье, 11 ноября, завершился со счетом 4:0 в пользу киевлян.

На старте поединка у "Мариуполя" было не меньше двух моментов, чтобы открыть счет. Уже на пятой минуте после удара Андрея Борячука Денис Бойко спасает "Динамо". На 15-й минуте еще один голевой момент у гостей. Игорь Тищенко метров с 16-ти пробил и на этот раз "динамовцев" спасает штанга ворот.

К 30-й минуте у "Динамо" были в основном прострелы и опасные навесы в штрафную "Мариуполя", но без ударов по воротам. На 33-й минуте "Динамо" выходит вперед. Виталий Миколенко пробежал по левому флангу и прострелил в центр штрафной на Николая Шапаренко, который пробивает прямо во вратаря и тот отражает прямо на "динамовца", который повторным ударом головой забивает гол - 1:0.

В начале второго тайма "Мариуполь" теряет еще один голевой момент. Александр Зубков классно бил из-под защитника с метров 12-ти, но не попал в ворота.

"Динамо" же свой еще один момент использовало на 57-й минуте. После прострела Николая Морозюка Беньямин Вербич сыграл на опережение с защитником и ударом в одно касание отправил мяч в угол ворот - 2:0.

На 61-й минуте счет становится 3:0. После удара Виктора Цыганкова мяч от вратаря отскакивает на ногу Александру Чоботенко и залетает в пустые ворота - автогол.

Даже после третьего гола "Мапиуполь" пытался атаковать, но это был вечер "Динамо": на 84-й минуте защитник "Маруполя" уложил на газон в штрафной Владимира Шепелева и судья назначает пенальти. С 11-ти метров Цыганков пробил в верхнюю девятку ворот, оформив окончательный счет матча - 4:0.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
футбол
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" первый в истории матч в Лиге чемпионов
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: