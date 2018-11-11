15 тур Премьер-Лиги: "Динамо" громит "Мариуполь"

В матче 15 тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" разгромило ФК "Мариуполь".

Матч, который проходил в Киеве в воскресенье, 11 ноября, завершился со счетом 4:0 в пользу киевлян.

На старте поединка у "Мариуполя" было не меньше двух моментов, чтобы открыть счет. Уже на пятой минуте после удара Андрея Борячука Денис Бойко спасает "Динамо". На 15-й минуте еще один голевой момент у гостей. Игорь Тищенко метров с 16-ти пробил и на этот раз "динамовцев" спасает штанга ворот.

К 30-й минуте у "Динамо" были в основном прострелы и опасные навесы в штрафную "Мариуполя", но без ударов по воротам. На 33-й минуте "Динамо" выходит вперед. Виталий Миколенко пробежал по левому флангу и прострелил в центр штрафной на Николая Шапаренко, который пробивает прямо во вратаря и тот отражает прямо на "динамовца", который повторным ударом головой забивает гол - 1:0.

В начале второго тайма "Мариуполь" теряет еще один голевой момент. Александр Зубков классно бил из-под защитника с метров 12-ти, но не попал в ворота.

"Динамо" же свой еще один момент использовало на 57-й минуте. После прострела Николая Морозюка Беньямин Вербич сыграл на опережение с защитником и ударом в одно касание отправил мяч в угол ворот - 2:0.

На 61-й минуте счет становится 3:0. После удара Виктора Цыганкова мяч от вратаря отскакивает на ногу Александру Чоботенко и залетает в пустые ворота - автогол.

Даже после третьего гола "Мапиуполь" пытался атаковать, но это был вечер "Динамо": на 84-й минуте защитник "Маруполя" уложил на газон в штрафной Владимира Шепелева и судья назначает пенальти. С 11-ти метров Цыганков пробил в верхнюю девятку ворот, оформив окончательный счет матча - 4:0.