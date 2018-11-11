"Шахтар" легко переграв "Ворсклу" у Полтаві

У заключному матчі 15 туру української Прем'єр-ліги, що пройшов у Полтаві, донецький "Шахтар" у переміг місцеву "Ворсклу".

Матч, що відбувся 11 листопада, завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:0.

Усі голи цього поєдинку були забити у першому таймі.

На 18-ій хвилині після пасу Тайсона Велінгтон Нем вийшов сам на сам з Богдан Шустом і переграв його - 1:0. На 41-й хвилині рахунок став 2:0. Зі штрафного з метрів 22-х Майкон поцілив у кут воріт "Ворскли".

Господарі поля в першому таймі також створили один момент, але удар Артема Габелока відбив Андрій П`ятов.

Другий тайм цього поєдинку вийшов більш динамічним і з більшими швидкостями, але вже без голів. На 56-й хвилині небезпечно бив головою з кількох метрів Юрій Коломоєць, і знову "Шахтар" рятує П'ятов, який за кілька секунд знову відбиває удар Тараса Саківа.

На 66-й хвилині знову момент у "Ворскли". Ігор Пердута увійшов у штрафну і пробив поруч зі штангою.

На 70-й хвилині Ісмаїлі збивають у штрафній і суддя ставить пенальті. З 11-метрів Жуніор Мораєс пробив безхитрісно, і Шуст забрав м`яча.

Інші матчі 15 туру завершилися з такими результами: "Львів" - "Олімпік" - 1:1, "Десна" - "Чорноморець" - 2:0, "Зоря" - "Карпати" - 2:1, "Арсенал-Київ" - "Олександрія" - 0:3, "Динамо" - "Маріуполь" - 4:0.