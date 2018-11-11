"Шахтер" легко переиграл "Ворсклу" в Полтаве

В заключительном матче 15 тура украинской Премьер-лиги, который прошел в Полтаве, донецкий "Шахтер" обыграл местную "Ворсклу".

Матч, состоявшийся 11 ноября, завершился победой "горняков" со счетом 2:0.

Все голы этого поединка были забиты в первом тайме.

На 18-й минуте после паса Тайсона Веллингтон Нен вышел один на один с Богданом Шустом и переиграл его - 1:0. На 41-й минуте счет стал 2:0. Со штрафного метров с 22-х Майкон попал в угол ворот "Ворсклы".

Хозяева поля в первом тайме также создали один момент, но удар Артема Габелока отразил Андрей Пятов.

Второй тайм этого поединка получился более динамичным и с большими скоростями, но уже без голов. На 56-й минуте опасно бил головой с нескольких метров Юрий Коломоец, и снова "Шахтер" спасает Пятов, который за несколько секунд снова отбивает удар Тараса Сакива.

На 66-й минуте снова момент у "Ворсклы". Игорь Пердута вошел в штрафную и пробил рядом со штангой.

На 70-й минуте Исмаили сбивают в штрафной и судья ставит пенальти. С 11 метров Жуниор Мораес пробил бесхитростно, и Шуст забрал мяч.

Остальные матчи 15 тура завершились с такими результами: "Львов" - "Олимпик" - 1:1, "Десна" - "Черноморец" - 2:0, "Заря" - "Карпаты" - 2:1, "Арсенал-Киев" - "Александрия" - 0:3, "Динамо" - "Мариуполь" - 4:0.