З понеділка в Україні - стабільний нічний "мінус", дощі і мокрий сніг

У понеділок, 12 листопада, у більшості регіонів України очікується зниження темпетарури, вночі мороз від -1 до -6 градусів.

За прогнозами Укргідрометцентру, 12 листопада - мінлива хмарність у всіх областях, вдень тепло лише на Закарпатті та у Криму: +10...+13, на заході +6...+11 градусів, вночі +1...+3.

У східних областях очікується зниження температури вдень до -2...-4, вночі -2...-6. У центральних та південних областях вдень від +2...+5 до +5...+8, вночі від -1 до +2 градусів.

Окрім того 12 листопада у південних та східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

13 листопада нічні морози посиляться у центрі, на півночі та на сході України, де очікується до -10 градусів.

Вдень температура повітря в усіх регіонах також знизиться: на Закарпатті +11...+13, на заході +5...+9, у центрі -1...+2, на півдні та у Криму +3...+6.

14 та 15 листопада у західних та північних регіонах можливі опади, подекуди - з мокрим снігом.