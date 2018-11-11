З понеділка в Україні - стабільний нічний "мінус", дощі і мокрий сніг

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Неділя, 11 листопада 2018, 23:12

У понеділок, 12 листопада, у більшості регіонів України очікується зниження темпетарури, вночі мороз від -1 до -6 градусів. 

За прогнозами Укргідрометцентру, 12 листопада - мінлива хмарність у всіх областях, вдень тепло лише на Закарпатті та у Криму: +10...+13, на заході +6...+11 градусів, вночі +1...+3.

У східних областях очікується зниження температури вдень до -2...-4, вночі -2...-6. У центральних та південних областях вдень від +2...+5  до +5...+8, вночі від -1 до +2 градусів.

Окрім того 12 листопада у південних та східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

 

13 листопада нічні морози посиляться у центрі, на півночі та на сході України, де очікується до -10 градусів.

Вдень температура повітря в усіх регіонах також знизиться: на Закарпатті +11...+13, на заході +5...+9, у центрі -1...+2, на півдні та у Криму +3...+6. 

14 та 15 листопада у західних та північних регіонах можливі опади, подекуди - з мокрим снігом. 

 
 

Українська правда
Теми: погода
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