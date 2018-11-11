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С понедельника в Украине - стабильный ночной "минус", дожди и мокрый снег

Воскресенье, 11 ноября 2018, 22:12

В понедельник, 12 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается снижение темпетаруры, ночью мороз от -1 до -6 градусов.

По прогнозам Укргидрометцентра, 12 ноября - переменная облачность во всех областях, днем тепло только на Закарпатье и в Крыму: +10...+13, на западе +6...+11, ночью +1...+3.

В восточных областях ожидается снижение температуры днем до -2...-4, ночью -2...-6. В центральных и южных областях днем от +2...+5 до + 5...+8, ночью от -1 до +2 градусов.

Кроме того 12 ноября в южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

 

13 ноября ночные морозы усилятся в центре, на севере и на востоке Украины, где ожидается до -10 градусов.

Днем температура воздуха во всех регионах также снизится: на Закарпатье +11...+13, на западе +5...+9, в центре -1...+ 2, на юге и в Крыму +3...+6.

14 и 15 ноября в западных и северных областях возможны осадки, местами - с мокрым снегом.

 
 

Украинская правда
Темы: погода
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