КНДР і Південна Корея почали знесення прикордонних постів

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Понеділок, 12 листопада 2018, 01:02

Північна і Південна Корея приступили до демонтажу 20 постів, розташованих на укріпленому кордоні між двома країнами. Раніше звідти були відведені солдати і військова техніка.

Про це повідомило південнокорейське агентство "Рьонхап", пише DW.

Тим самим обидві корейські держави виконують угоду, укладену в кінці жовтня своїми воєначальниками. Вона передбачає, що в демілітаризованій буферній зоні з кожного боку кордону буде знесено по 10 прикордонних постів, ще по одному посту там залишиться.

За даними "Рьонхап", КНДР містить близько 160 прикордонних постів уздовж решти 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація їх усіх.

Єдиним місцем на корейсько-корейському кордоні, де солдати обох країн стоять безпосередньо один проти одного, є прикордонне село Пханмунджом, де проводяться переговори з питань, що стосуються двох країн Корейського півострова.

Після відведення озброєння і знесення вартових постів там залишаються по 35 неозброєних представників кожної із сторін.

Теми: КНДР Південна Корея
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