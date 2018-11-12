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КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов

Понедельник, 12 ноября 2018, 00:02

Северная и Южная Корея приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами. Ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника.

Об этом сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап", пишет DW.

Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками. Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по 10 погранпостов, еще по одному посту там останется.

По данным "Рёнхап", КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты обеих стран стоят непосредственно друг против друга, является пограничная деревня Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова.

После отвода вооружения и сноса караульных постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРЮжная Корея
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