КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов

Северная и Южная Корея приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами. Ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника.

Об этом сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап", пишет DW.

Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками. Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по 10 погранпостов, еще по одному посту там останется.

По данным "Рёнхап", КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты обеих стран стоят непосредственно друг против друга, является пограничная деревня Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова.

После отвода вооружения и сноса караульных постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.