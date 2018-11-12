Медведчук розкрив плани Путіна на Донбас

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Понеділок, 12 листопада 2018, 01:54

Лідер проросійського руху "Український вибір", голова політради партії "За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що окремі райони Донецької і Луганської областей повинні мати автономію у складі України.

Про це він розказав в інтерв’ю підконтрольному йому телеканалу "112 Україна", пише Радіо Свобода.

Медведчук повністю підтримав російську позицію щодо миротворчої місії ООН, яка, на їхню думку, мала б тільки охороняти місію ОБСЄ з обов’язкової згоди бойовиків. 

Він заявив, що для того, щоб "повернути Донбас в Україну і Україну на Донбас", необхідні "політична воля української влади" і "прямий діалог із Донецьком, із Луганськом і з Москвою".

"Якщо не буде сьогодні прямого діалогу з Донецьком і Луганськом української влади чи інших представників, … ніяких домовленостей про повернення цих територій і людей, які живуть на цих територіях, не буде", – сказав він.

Медведчук вже не вперше публічно виступає в засобах інформації з позицій Москви і Кремля.

У Москві говорять про необхідність для Києва виконати обов’язки за мінськими домовленостями і йти на "прямий діалог із Донецьком і Луганськом", маючи на увазі бойовиків на окупованій частині Донбасу, якими вона керує. При цьому в Москві заявляють, що Росія не має ніяких обов’язків, бо, мовляв, не є стороною домовленостей. 

При цьому в Москві заявляють, що Росія не має ніяких обов'язків, мовляв, не є стороною домовленостей, хоча мінські угоди були підписані Україною, Росією і ОБСЄ, представники бойовиків підписалися в неофіційному статусі.

Теми: Медведчук Донбас ОРДЛО Росія
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