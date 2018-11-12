Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук розкрив плани Путіна на Донбас

Понеділок, 12 листопада 2018, 00:54
Медведчук розкрив плани Путіна на Донбас

Лідер проросійського руху "Український вибір", голова політради партії "За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що окремі райони Донецької і Луганської областей повинні мати автономію у складі України.

Про це він розказав в інтерв’ю підконтрольному йому телеканалу "112 Україна", пише Радіо Свобода.

Медведчук повністю підтримав російську позицію щодо миротворчої місії ООН, яка, на їхню думку, мала б тільки охороняти місію ОБСЄ з обов’язкової згоди бойовиків. 

Він заявив, що для того, щоб "повернути Донбас в Україну і Україну на Донбас", необхідні "політична воля української влади" і "прямий діалог із Донецьком, із Луганськом і з Москвою".

"Якщо не буде сьогодні прямого діалогу з Донецьком і Луганськом української влади чи інших представників, … ніяких домовленостей про повернення цих територій і людей, які живуть на цих територіях, не буде", – сказав він.

За словами Медведчука, він має власний "мирний план", який передбачає для окупованих територій "особливий статус".

"Я бачу цей особливий статус у наданні їм автономії, можливості створити свій уряд, свій парламент, але автономія у складі України", – заявив він.

Медведчук вже не вперше публічно виступає в засобах інформації з позицій Москви і Кремля.

У Москві говорять про необхідність для Києва виконати обов’язки за мінськими домовленостями і йти на "прямий діалог із Донецьком і Луганськом", маючи на увазі бойовиків на окупованій частині Донбасу, якими вона керує.

При цьому в Москві заявляють, що Росія не має ніяких обов'язків, мовляв, не є стороною домовленостей, хоча мінські угоди були підписані Україною, Росією і ОБСЄ, представники бойовиків підписалися в неофіційному статусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукДонбасОРДЛОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: