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Україна і США відновлюють роботу Комісії стратегічного партнерства

Понеділок, 12 листопада 2018, 02:47

За підсумками короткої зустрічі президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа було домовлено про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства України і США.

Про це голова української держави повідомив після участі в заходах у Парижі, пише Радіо Свобода.

"Відбулася зустріч вчора (10 листопада – ред.) і обговорення на полях форуму (11 листопада), в тому числі і з президентом Сполучених Штатів Америки. За підсумками цього обговорення сьогодні (11 листопада – ред.) відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та його американського колеги – державного секретаря США Майка Помпео", – сказав Петро Порошенко.

За його словами, результатом цих зустрічей стала домовленість про проведення у Вашингтоні 16 листопада цього року Комісії стратегічного партнерства Україна – США на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

Голова держави нагадав, що Комісія була започаткована майже десять років тому.

"Сьогодні ми домовилися відновити її роботу як символ того, що партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки має стратегічний характер", – сказав президент України.

Крім того, він повідомив, що в Парижі також відбулася зустріч дипломатичного радника президента України Костянтина Єлісєєва з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Президент зазначив, що зустрічі в Парижі з головами держав та урядів країн світу підтвердили чітку і тверду підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Теми: СШАТрампПорошенко
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