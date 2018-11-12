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Украина и США возобновляют работу Комиссии стратегического партнерства

Понедельник, 12 ноября 2018, 02:47

По итогам короткой встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства Украины и США.

Об этом глава украинского государства сообщил после участия в мероприятиях в Париже, пишет Радио Свобода.

"Состоялась встреча вчера (10 ноября - ред.) и обсуждения на полях форума (11 ноября), в том числе и с президентом Соединенных Штатов Америки. По итогам этого обсуждения сегодня (11 ноября - ред.) Состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его американского коллеги - государственного секретаря США Майка Помпео", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, результатом этих встреч стала договоренность о проведении в Вашингтоне 16 ноября этого года Комиссии стратегического партнерства Украина - США на уровне министров иностранных дел двух стран.

Глава государства напомнил, что Комиссия была основана почти десять лет назад.

"Сегодня мы договорились возобновить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки имеет стратегический характер", - сказал президент Украины.

Кроме того, он сообщил, что в Париже также состоялась встреча дипломатического советника президента Украины Константина Елисеева с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Президент отметил, что встречи в Париже с главами государств и правительств стран мира подтвердили четкую и твердую поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Темы: СШАТрампПорошенко
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