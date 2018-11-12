"Я задихаюся": стали відомі подробиці вбивства Хашоггі

Джамаль Хашоггі був задушений пакетом, останні слова саудівського журналіста: "Я задихаюся".

Про це розповів журналіст газети Turkish Daily Sabah, який займається розслідуванням вбивства Хашоггі, повідомляє Al Jazeera.

Хашоггі був задушений пластиковим пакетом, сказав журналіст Назіф Караман в інтерв'ю телеканалу.

Караман сказав, що, згідно з аудіозаписом з саудівського консульства в Стамбулі, вбивство тривало близько семи хвилин.

Останніми словами Хашоггі було: "Я задихаюся ... Зніміть цей пакет з моєї голови, у мене клаустрофобія".

За словами Карамана, вбивці розклали пластикові пакети на підлозі, перш ніж розчленувати тіло Хашоггі - 15-хвилинний процес, який очолив Салах аль-Тубаігі, глава Саудівської наукової ради з судової експертизи.

Турецький журналіст пообіцяв, що Daily Sabah скоро опублікує фото інструментів, які були привезені в країну і використані групою вбивць.

Як повідомлялося, Туреччина передала аудіозаписи, пов'язані з вбивством Хашоггі в стамбульському консульстві Саудівської Аравії, Сполученим Штатам, Німеччині, Франції та Великій Британії.

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган закликав Саудівську Аравію визначити вбивцю серед загону з 15 осіб, який прибув до Стамбула за кілька днів до вбивства Хашоггі.

Нагадаємо, офіс генпрокурора Стамбула 31 жовтня повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі покинув будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.

Тіло журналіста не знайдено. Турецька влада розглядає теорію про те, що розчленоване тіло Хашоггі було знищене в кислоті. Саудівська сторона стверджує, що тіло Хашоггі було передане "місцевому спільникові" для утилізації. Анкара в цю версію не вірить.

Сини вбитого журналіста звернулись до влади Саудівської Аравії з вимогою віддати їм тіло батька.

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