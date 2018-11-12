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"Я задыхаюсь": стали известны подробности убийства Хашогги

Понедельник, 12 ноября 2018, 04:27
Я задыхаюсь: стали известны подробности убийства Хашогги

Джамаль Хашогги был задушен пакетом, последние слова саудовского журналиста: "Я задыхаюсь".

Об этом рассказал журналист газеты Turkish Daily Sabah, занимающийся расследованием убийства Хашогги, сообщает  Al Jazeera. 

Хашогги был задушен пластиковым пакетом, сказал журналист Назиф Караман в интервью  телеканалу.

Караман сказал, что, согласно аудиозаписи из саудовского консульства в Стамбуле, убийство продолжалось около семи минут.

Последними словами Хашогги было: "Я задыхаюсь ... Снимите этот пакет с моей головы, у меня клаустрофобия".

По словам Карамана, убийцы разложили пластиковые пакеты на полу, прежде чем расчленить тело Хашогги - 15-минутный процесс, который возглавил Салах аль-Тубаиги, глава Саудовского научного совета по судебной экспертизе.

Туреццкий журналист пообещал, что Daily Sabah скоро опубликует фото инструментов, которые были привезены в страну и использованы группой убийц.

Как сообщалось, Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии, Соединенным Штатам, Германии, Франции и Великобритании.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию определить убийцу среди отряда из 15 человек, который прибыл в Стамбул за несколько дней до убийства Хашогги.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

Тело журналиста не найдено. Турецкие власти рассматривают теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте. Саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано "местному сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Сыновья убитого журналиста обратились к властям Саудовской Аравии с требованием отдать им тело отца.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияСаудовская АравияубийствоСМИ
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