Синоптики кажуть, що тиждень почнеться морозяно

На початку тижня температура в Україні продовжить незначно знижуватися, опадів не буде.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в понеділок "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що 12 листопада вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с, в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Найнижча температура очікується в східній частині країни - протягом доби 2-6° морозу; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, в західних областях 8-13° тепла.

У Києві - без істотних опадів, температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 12 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 16,0 градусів тепла в 2010 році, а найнижча вночі - на позначці 14,2 градусів морозу в 1897 році.

У вівторок в Україні без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м / с, в південній частині та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° морозу, в східних, Сумській, Полтавській областях - до 11° морозу, вдень близько 0°, на півдні 1-6° тепла; в західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті та Прикарпатті до 14°.

У Києві 13 листопада - без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.