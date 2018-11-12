Синоптики говорят, что неделя начнется морозно

В начале недели температура в Украине продолжит незначительно снижаться, осадков не будет.



Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в понедельник "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что 12 ноября ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Самая низкая температура будет в восточной части страны – в течение суток 2-6° мороза; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях 8-13° тепла.



В Киеве – без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 12 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,0 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая ночью – на отметке 14,2 градусов мороза в 1897 году.



Во вторник в Украине без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 3-8° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской областях - до 11° мороза, днем около 0°, на юге 1-6° тепла; в западных областях ночью 0-5° тепла, днём 4-9°, в Закарпатье и Прикарпатье до 14°.



В Киеве 13 ноября – без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днем около 0°.