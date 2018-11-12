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У НАБУ склали "антирейтинг" справ, які ігноруються судами

Понеділок, 12 листопада 2018, 08:31
У НАБУ склали антирейтинг справ, які ігноруються судами

В Національному антикорупційному бюро України заявили, що з поміж 166 кримінальних проваджень, в яких станом на кінець жовтня 2018 року завершено досудове розслідування, у 48 справах навіть не відбулося підготовче судове засідання.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що цей "антирейтинг" очолює так звана справа "тернопільських прокурорів".

"Суд вчергове постановив повернути обвинувальний акт. Провадження не розглядається вже майже 2 роки після передачі до суду – з 11 листопада 2016 року", - йдеться у повідомленні.

 

У НАБУ додають, що інша справа, за обвинуваченням посадовців у завданні збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова компанія", "подорожує" по різних судових інстанціях вже близько 22 місяців.

Повідомляється, що наразі лише у 35 провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення.

 

За даними відомства, більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів.

Наголошується, що саме поставити фінальну крапку у справах від НАБУ і САП має Вищий антикорупційний суд, а винесені вироки допоможуть повернути арештовані під час розслідувань кошти в дохід держави.

Українська правда
Теми: НАБУсуд
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