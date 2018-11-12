В НАБУ составили "антирейтинг" дел, которые игнорируются судами

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из числа 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 года завершено досудебное расследование, в 48 делах даже не произошло подготовительное судебное заседание.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что этот "антирейтинг" возглавляет так называемое дело "тернопольских прокуроров".

"Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд - с 11 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавляют, что другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО "Государственная продовольственно-зерновая компания", "путешествует" по разным судебным инстанциям уже около 22 месяцев.

Сообщается, что пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения.

По данным ведомства, большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождения от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений.

Отмечается, что поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП должен Высший антикоррупционный суд, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства.