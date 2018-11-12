"Батьківщина" витратила 100 млн на рекламу "Нового курсу" - КВУ

На рекламу передвиборчої програми "Новий курс" ВО ""Батьківщина", лідером якої є Юлія Тимошенко, витратила близько 100 мільйонів гривень за півроку.

Про це свідчать дані фінансових звітів партії за ІІ та ІІІ квартали 2018 року, повідомляє Комітет виборців України.

Зазначається, що у квітні-червні партія витратила на пропагандистську діяльність 24,8 млн., у липні-вересні – 73 млн.

"Саме в літній період розпочалася активна реклама "Нового курсу", тому логічно очікувати, що абсолютну більшість грошей було витрачено на ці потреби", - наголошують у КВУ.

В організації додали, що такі витрати стали рекордними для партії і пов’язані із наближенням виборів.

"Для порівняння: за весь 2016 рік партія витратила лише 19 млн. грн., за 2017 рік – 30 млн", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за даними останнього фінансового звіту партії, який було оприлюднено 9 листопада, лише в липні-вересні "Батьківщина" витратила 53 млн. на рекламу по телебаченню та 19 млн. – на зовнішню рекламу (білборди, сітілайти).

Зокрема, партія перерахувала понад 19 млн. грн. ТОВ "Глобал медіа груп" із призначенням платежу – "сплата за розміщення реклами на телебаченні". Ще 30 млн. було перераховано ТОВ "Старлайт бренд контент" в якості оплати за "надання рекламних послуг".

"Діяльність цих компаній пов’язують із телеканалами ICTV, СТБ, Новий Канал та ін. Більшість коштів за розміщення зовнішньої реклами отримала компанія "РТМ-Україна"", - наголошують у КВУ.

За даними організації, "Батьківщина" витратила на рекламу "Нового курсу" гроші, отримані як внески на користь партії.

Так, повідомляється, що у липні-вересні фізичні особи надали партії грошових внесків на 71 млн. грн., юридичні особи – на 4 млн.

"Цікаво, що значна частина внесків громадян були однаковими за розміром. Так, фізичні особи 336 разів робили внески для партії на суму 148 тис. грн. Цікаво, що схожа ситуація вже мала місце раніше – на парламентських виборах 2014 року. Тоді частина виборців так само масово перераховували партії гроші розміром в 149 тис. грн", зазначають у КВУ.

У Комітеті виборців наголосили, що такі суми (148-149 тис. грн.) навряд чи є випадковими, оскільки у такий спосіб внескодавці фактично уникають спеціальної фінансової перевірки.

В організації пояснили, що фінансова операція на суму, яка дорівнює чи перевищує 150 тисяч гривень, підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу.

При цьому суми близькі, але все ж менші за 150 тис. грн., такого моніторингу не підлягають (ч.1 ст. 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

Як повідомлялося, Юлія Тимошенко презентувала "Новий економічний курс" 21 вересня.

Редколегія VoxUkraine прочитала 401 сторінку програми і заявила, що знайшла там випадки плагіату і самоплагіату, посилання на недійсні джерела та довільне трактування результатів іноземних досліджень.

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