Новый курс "имени Тимошенко": диалог или имитация диалога?

Дискурс публичной политики – это всегда упрощение.

Хотим мы того или нет, будущий лидер должен увлечь за собой массы, запаковав в ёмкие лозунги наработки экспертов и актуальные запросы гражданского общества.

Совсем другое дело, когда простота достигает дна.

Балансировать на тонкой кромке между оголтелым популизмом и высоколобой аналитикой умеет далеко не каждый.

Одна из главных интриг выборов-2019 – получится ли это у Юлии Тимошенко.

Форум "Новый курс Украины" на отлично выполнил, по крайней мере, одну из главных технологических задач: показал, что обновленный имидж Юлии Владимировны – это не только о внешности. Политик, которая всегда опиралась на патерналистов, теперь готова усложнять.

Для меня это намного важнее других позитивных сигналов. Каждую "пятилетку" Украина попадает в замкнутый круг: кандидаты "продают" избирателям стандартный набор обещаний, приучая его именно к такому формату политической конкуренции. А потом, ссылаясь на то, что "пипл хавает", продолжают штамповать примитив.

Надёжный способ выйти из этого круга – максимально привлекать к формированию повестки "креативный класс", активистов и независимых аналитиков.

Так называемые "практики участия" за последние четыре года успели стать must have украинской политики. Общественники собираются на проектные семинары, пишут программы и формируют "дорожные карты" чего угодно. Однако дальше красивой витрины дело, как правило, не идёт.

Юлия Тимошенко сумела убедительно визуализировать запрос на партисипацию. Посмотрим, удастся ли его реализовать.

Общественное самоуправление, Национальный стратегический центр, референдумы, независимые профессиональные сообщества, которые должны участвовать в государственном управлении, плюс многие другие наработки лидеров мнений – всё это востребовано сегодня, как никогда.

Украинской политике критически не хватает масштаба. Кандидаты апеллируют к потребностям, расположенным на нижних уровнях пирамиды Маслоу ("хлеба и зрелищ"), а потом "резко" переключаются на темы геополитического масштаба. Между этими крайностями – провал.

За счет чего Украина сможет ускорить экономический рост?

Как мы собираемся отдавать кредиты?

Нужен ли нам экономический протекционизм?

Как решать дилемму с постоянным повышением цены на газ и огромными субсидиями?

Эти и многие другие вопросы требуют нестандартных ответов. А нестандартные ответы рождаются только в конкурентной среде.

Следующий шаг после создания поля смыслов – консолидация общества вокруг главных целей. Здесь никак не обойтись без политической воли. Работать на объединение, а не раскол так же сложно, как проектировать будущее вместо того, чтобы закупать оптом рекламные плоскости…

Поэтому, несмотря на громкие заявления, "новому курсу" ещё только предстоит стать новым. А Юлии Тимошенко – доказать, что её проект – это не имитация диалога, а настоящая "платформенная политика", которая по определению шире партийных рамок и индивидуальных рейтингов.

Рисков много. К примеру, гражданские центры стратегирования могут повторить судьбу общественных советов при министерствах и целого ряда других "карманных" институтов. Чтобы этого не произошло, им нужны настоящие полномочия и реальная независимость.

Ещё больше вопросов к "политическому стилю" самой ЮВТ. Будем откровенны: интеллектуалы никогда не входили в её ядерный электорат. Однако именно они задают тренды. Общение с ними – это правильно и красиво, но особый "урожай голосов" здесь не собрать.

Поэтому перед лидером "Батькивщины" стоит чрезвычайно сложная задача – "зацепить" широкие слои общества не снижением тарифов и тому подобными вещами, а долгосрочной пошаговой стратегией с тремя ключевыми "точками сборки":

"Где мы сейчас? Куда мы идем? Как мы там окажемся?".

Предложенный vision должен быть понятен и выпускнику Стэнфорда, и бабушкам у подъезда.

И, наконец, главное. Для того, чтобы поддерживать постоянный диалог, нужно сознательно отказаться солировать и стать модератором. Новый курс страны не может быть "имени кого-то".

Оксана Чепижко, специально для УП