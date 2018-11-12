Будапешт переніс видачу угорських паспортів із Берегового – Москаль

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Понеділок, 12 листопада 2018, 11:44

Угорщина перенесла видачу своїх паспортів жителям Закарпаття із українського Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль перед початком Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві, передає "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Нічого не змінилося. Ну, перенесли видачу в сусіднє угорське місто Кішварда. Люди сіли на електричку, яка йде 7 хвилин, і вони вже у Кішварді і там приймають (громадянство)", – заявив він.

За словами Москаля, на економіку Закарпаття це жодним чином не впливає.

Кішварда – місто в регіоні Північний Великий Альфельд на сході Угорщини.

У вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі..

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна і Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

Теми: Угорщина громадянство паспорт Москаль
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