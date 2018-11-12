Будапешт перенес выдачу венгерских паспортов из Берегова – Москаль

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Понедельник, 12 ноября 2018, 11:44

Венгрия перенесла выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из украинского города Берегово в соседний венгерский город Кишварда.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде, и там принимают (гражданство)", – заявил он.

По словам Москаля, на экономику Закарпатья это никак не влияет.

Кишварда – город в регионе Северный Альфёльд на востоке Венгрии.

В сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

4 октября консул Венгрии в Берегове был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Темы: Венгрия гражданство паспорт Москаль
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