14 листопада в Україну прийде сніг

У найближчі дні українців чекає справжня листопадова погода – з вітрами, мрякою, дощем та снігом.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Тиждень явно хоче сподобатися листопаду, і тому найближчими днями ми відчуємо усі "принади" глибокої осені. Буде в Україні холодно", - написала вона.

Синоптик прогнозує, що вночі температура повітря опуститься до 0-5 морозу, на Сході до -5…-7 градусів. Вдень +1+3 градуси, на Сході від -2 до +2, на Півдні +6…+10 градусів. На Заході +8…+13 градусів.

"Завтра (13 листопада – ред.) у Приазов'ї – Донеччина, Запоріжжі, а також на півдні Луганщини – дощ та мокрий сніг із сильним східним вітром! На решті території поки що без істотних опадів, максимум противна мряка", - написала Діденко.

У Києві 13 листопада буде холодно: вночі до -3 градусів, вдень близько нуля. Без опадів.

Скриншот з сайту Укргідрометцентру

14 листопада, за прогнозом, із заходу прийде атмосферний фронт і принесе у західні області України переважно дощ, на Північ та подекуди в Центр мокрий сніг.

"У столиці погода стане ще некомфортнішою – дощ, сніг, поривчастий вітер, пронизлива холодяка", - відзначила Діденко.

Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Синоптик радить одягатися тепло, налягати на вітамінні та яскраві продукти.

"Не залежуйтеся в хатах, якраз пора шастати музеями, кіно та зустрічатися за тісними столами із подружками у теплих кафе", - підсумувала Діденко.