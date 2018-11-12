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14 ноября в Украину придет снег

Понедельник, 12 ноября 2018, 11:04
14 ноября в Украину придет снег

В ближайшие дни украинцев ждет настоящая ноябрьская погода – с ветрами, моросью, дождем и снегом.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Неделя явно хочет понравиться ноябрю, и поэтому в ближайшие дни мы почувствуем все "прелести" глубокой осени. Будет в Украине холодно", - написала она.

Синоптик прогнозирует, что ночью температура воздуха опустится до 0-5 мороза, на востоке до -5... -7 градусов. Днем +1…+3 градуса, на востоке от -2 до +2, на юге +6 ... +10 градусов. На Западе +8...+13 градусов.

"Завтра (13 ноября – ред.) в Приазовье – Донецкая область, Запорожье, а также на юге Луганщины – дождь и мокрый снег с сильным восточным ветром! На остальной территории пока без существенных осадков, максимум противная морось", - написала Диденко.

В Киеве 13 ноября будет холодно: ночью до -3 градусов, днем ​​около нуля. Без осадков. 

 
Скриншот с сайта Укргидрометцентра 

14 ноября, по ее прогнозу, с запада придет атмосферный фронт и принесет в западные области Украины преимущественно дождь, на Север и местами в Центр мокрый снег.

"В столице погода станет еще более некомфортной – дождь, снег, порывистый ветер, пронзительный холод", - отметила Диденко. 

 
Скриншот с сайта Укргидрометцентра 

Синоптик советует тепло одеваться, налегать на витаминные и яркие продукты.

"Не залеживайтесь в домах, как раз пора шастать музеями, кино и встречаться за тесными столами с подружками в теплых кафе", - подытожила Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
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