У Пермі встановили опудало Путіна з написом "військовий злочинець"

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Понеділок, 12 листопада 2018, 12:13

У Пермі 11 листопада невідомі встановили на стовпі у центрі міста опудало з особою президента Росії Володимира Путіна.

Фотографію з місця подій опублікували в групі "Подслушано Пермь", передає місцеве видання "59.ru.Пермь онлайн".

Відзначається, що опудало Путіна закріпили на ліхтарному стовпі. На ньому був прикріплений напис: "Брехун. Військовий злочинець Пиня В. В.".

 

Повідомляється, що Пиня - мем, який спочатку був збірним образом пасивного прихильника опозиції, але зараз асоціюється у користувачів інтернет-форумів з російським президентом.

Також за даними видання, невідомо, хто встановив опудало, однак, поліцейські, які прибули  на місце події, не намагалися його прибрати.

Українська правда
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