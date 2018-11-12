У Пермі встановили опудало Путіна з написом "військовий злочинець"

У Пермі 11 листопада невідомі встановили на стовпі у центрі міста опудало з особою президента Росії Володимира Путіна.

Фотографію з місця подій опублікували в групі "Подслушано Пермь", передає місцеве видання "59.ru.Пермь онлайн".

Відзначається, що опудало Путіна закріпили на ліхтарному стовпі. На ньому був прикріплений напис: "Брехун. Військовий злочинець Пиня В. В.".

Повідомляється, що Пиня - мем, який спочатку був збірним образом пасивного прихильника опозиції, але зараз асоціюється у користувачів інтернет-форумів з російським президентом.

Також за даними видання, невідомо, хто встановив опудало, однак, поліцейські, які прибули на місце події, не намагалися його прибрати.