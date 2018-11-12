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В Перми установили чучело Путина с надписью "военный преступник"

Понедельник, 12 ноября 2018, 11:13

В Перми 11 ноября неизвестные установили на столбе центре города чучело с лицом президента России Владимира Путина.

Фотографию с места событий опубликовали в группе "Подслушано Пермь", передает местное издание "59.ru.Пермь онлайн".

Отмечается, что чучело Путина закрепили на фонарном столбе. На чучеле была прикреплена надпись: " Лжец. Военный преступник Пыня В. В.".

 

Сообщается, что Пыня — мем, который изначально представлял собой собирательный образ пассивного сторонника оппозиции, но сейчас ассоциируется у пользователей интернет-форумов с российским президентом.

Также по данным издания, неизвестно, кто установил чучело, однако, прибывшие на место происшествия полицейские, не пытались его убрать.

Украинская правда

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