В Перми установили чучело Путина с надписью "военный преступник"

В Перми 11 ноября неизвестные установили на столбе центре города чучело с лицом президента России Владимира Путина.

Фотографию с места событий опубликовали в группе "Подслушано Пермь", передает местное издание "59.ru.Пермь онлайн".

Отмечается, что чучело Путина закрепили на фонарном столбе. На чучеле была прикреплена надпись: " Лжец. Военный преступник Пыня В. В.".

Сообщается, что Пыня — мем, который изначально представлял собой собирательный образ пассивного сторонника оппозиции, но сейчас ассоциируется у пользователей интернет-форумов с российским президентом.

Также по данным издания, неизвестно, кто установил чучело, однако, прибывшие на место происшествия полицейские, не пытались его убрать.