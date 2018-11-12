Станцію "Дарниця" у Києві закривали через "мінера"

У Києві станція метро "Дарниця" не працювала майже 3 години через повідомлення про мінування.

Про це інформує Київський метрополітен у Twitter.

"Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", – повідомило комунальне відомство.

Близько 15.00 години підприємство повідомило, що роботу станції відновили.

"Станцію "Дарниця" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - зазначили у КП.