Станцію "Дарниця" у Києві закривали через "мінера"
Понеділок, 12 листопада 2018, 14:13
У Києві станція метро "Дарниця" не працювала майже 3 години через повідомлення про мінування.
Про це інформує Київський метрополітен у Twitter.
"Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", – повідомило комунальне відомство.
Близько 15.00 години підприємство повідомило, що роботу станції відновили.
"Станцію "Дарниця" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - зазначили у КП.