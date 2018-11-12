Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Станцію "Дарниця" у Києві закривали через "мінера"

Понеділок, 12 листопада 2018, 14:13

У Києві станція метро "Дарниця" не працювала майже 3 години через повідомлення про мінування.

Про це інформує Київський метрополітен у Twitter.

"Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", – повідомило комунальне відомство.

Близько 15.00 години підприємство повідомило, що роботу станції відновили.

"Станцію "Дарниця" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - зазначили у КП.

Теми: Київметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: