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Станцию "Дарница" в Киеве закрывали из-за "минера"

Понедельник, 12 ноября 2018, 14:13

В Киеве станция метро "Дарница" не работала почти 3 часа из-за сообщения о минировании.

Об этом информирует Киевский метрополитен в Twitter.

"Станция "Дарница" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – сообщил коммунальное ведомство.

Около 15.00 часов предприятие сообщило, что работу станции восстановили.

"Станцию "Дарница" осмотрено. Взрывоопасные предметы не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - отметили в КП.

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Темы: Киевметро
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