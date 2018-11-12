Станцию "Дарница" в Киеве закрывали из-за "минера"
Понедельник, 12 ноября 2018, 14:13
В Киеве станция метро "Дарница" не работала почти 3 часа из-за сообщения о минировании.
Об этом информирует Киевский метрополитен в Twitter.
"Станция "Дарница" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – сообщил коммунальное ведомство.
Около 15.00 часов предприятие сообщило, что работу станции восстановили.
"Станцию "Дарница" осмотрено. Взрывоопасные предметы не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - отметили в КП.