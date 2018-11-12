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Почали тестувати кандидатів до Антикорупційного та Верховного судів

Понеділок, 12 листопада 2018, 11:21

Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала оцінювання претендентів на суддів Антикорупційного суду та другий конкурс на суддів до Верховного суду.

Про це повідомляє 12 листопада "Громадське".

На іспити мали з'явитися 566 кандидатів до Верховного та 270 претендентів на посаду суддів Антикорупційного суду, проте на тестування прийшли не всі.

"За даними реєстрації, на анонімне тестування до Вищого антикорупційного суду зареєструвалося 240 кандидатів, а до Верховного суду – 525 претендентів", – розповів заступник голови ВККС Станіслав Щотка.

Зазначається, що анонімне тестування триватиме 2,5 години.

Тих, хто складе іспит, допустять до практичного завдання 14 листопада. Відібрані претенденти писатимуть проект судового рішення.

Нинішнє тестування до Верховного суду є вже другим конкурсом по набору суддів до цієї інституції.

Відтак конкурс для повної комплектації вищої судової установи України виглядає так:

Касаційний цивільний суд — 160 претендентів (тобто 7 осіб на місце);

Касаційний кримінальний суд — 159, що складає (13 осіб на місце);

Касаційний господарський суд —111 людей (7 осіб на місце);

Касаційний адміністративний суд —136 осіб, (6 людей на посаду).

Конкурс до Вищого антикорупційного суду є першим. За його результатами відберуть суддів до першої інстанції Антикорсуду та його апеляційної інстанції.

Середній вік кандидатів до Антикорупційного суду — 30-39 років.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду є таким:

перша інстанція —181 кандидат (7 осіб на місце);

до Апеляційної палати ВАС — 89 претендентів (8 осіб на посаду).

За анонімне тестування кандидати можуть набрати 90 балів.

"Після іспиту ВККС обере найкращих кандидатів у кількості, що в 4 рази перевищує кількість вакантних посад. А саме – 312 осіб до ВСУ та 156 – до Вищого антикорупційного суду", – сказав заступник голови ВККС.

Далі ці кандидати напишуть практичне завдання.

"Ми очікуємо, що 15-20 лютого оголосимо результати відбору", — передбачив голова Вищої кваліфікаційного комісії суддів Сергій Козьяков.

Теми: Антикорупційний судсуд
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