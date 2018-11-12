Начали тестировать кандидатов в Антикоррупционный и Верховный суды
Высшая квалификационная комиссия судей начала оценивать претендентов на судей Антикоррупционного суда и проводит второй конкурс на судей в Верховный суд.
Об этом сообщает 12 ноября "Громадське".
На экзамены должны были явиться 566 кандидатов в Верховный суд и 270 претендентов на должность судей Антикоррупционного суда, однако на тестирование пришли не все.
"По данным регистрации, на анонимное тестирование в Высший антикоррупционный суд зарегистрировалось 240 кандидатов, а в Верховный суд – 525 претендентов", – рассказал заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.
Отмечается, что анонимное тестирование продлится 2,5 часа.
Тести завезли кандидатам до антикорупційноно і Верховного суду pic.twitter.com/FCejXahjrJ— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) November 12, 2018
Тех, кто сдаст экзамен, допустят к практическму задантию 14 ноября. Отобранные претенденты будут писать проект судебного решения.
Нынешнее тестирование в Верховный суд является уже вторым конкурсом по набору судей в этот институт.
Голова вищої ради правосуддя Бенедисюк теж пише тест, хоче бути суддею Верховного суду, господарська касація pic.twitter.com/BPHo3Zpzeh— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) November 12, 2018
Конкурс для полной комплектации высшего судебного учреждения Украины выглядит так:
Кассационный гражданский суд – 160 претендентов (то есть 7 человек на место);
Кассационный уголовный суд – 159, что составляет (13 человек на место);
Кассационный суд –111 человек (7 человек на место);
Кассационный административный суд –136 человек (6 человек на должность).
Конкурс в Высший антикоррупционного суда – первый. По его результатам отберут судей в первую инстанцию Антикоррсуда и его апелляционную инстанцию.
Средний возраст кандидатов в Антикоррупционный суд – 30-39 лет.
Конкурс в Высший антикоррупционный суд таков:
первая инстанция -181 кандидат (7 человек на место);
в Апелляционную палату ВАС - 89 претендентов (8 человек на должность).
За анонимное тестирование кандидаты могут набрать 90 баллов.
"После экзамена ВККС выберет лучших кандидатов в количестве, в 4 раза превышающее количество вакантных должностей. А именно – 312 человек в ВСУ и 156 – в Высший антикоррупционный суд", - сказал заместитель председателя ВККС.
Далее эти кандидаты напишут практическое задание.
"Мы ожидаем, что 15-20 февраля объявим результаты отбора", - предположил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.