Начали тестировать кандидатов в Антикоррупционный и Верховный суды

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Понедельник, 12 ноября 2018, 12:21

Высшая квалификационная комиссия судей начала оценивать претендентов на судей Антикоррупционного суда и проводит второй конкурс на судей в Верховный суд.

Об этом сообщает 12 ноября "Громадське".

На экзамены должны были явиться 566 кандидатов в Верховный суд и 270 претендентов на должность судей Антикоррупционного суда, однако на тестирование пришли не все.

"По данным регистрации, на анонимное тестирование в Высший антикоррупционный суд зарегистрировалось 240 кандидатов, а в Верховный суд – 525 претендентов", – рассказал заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.

Отмечается, что анонимное тестирование продлится 2,5 часа.

Тех, кто сдаст экзамен, допустят к практическму задантию 14 ноября. Отобранные претенденты будут писать проект судебного решения.

Нынешнее тестирование в Верховный суд является уже вторым конкурсом по набору судей в этот институт.

Конкурс для полной комплектации высшего судебного учреждения Украины выглядит так:

Кассационный гражданский суд – 160 претендентов (то есть 7 человек на место);

Кассационный уголовный суд – 159, что составляет (13 человек на место);

Кассационный суд –111 человек (7 человек на место);

Кассационный административный суд –136 человек (6 человек на должность).

Конкурс в Высший антикоррупционного суда – первый. По его результатам отберут судей в первую инстанцию ​​Антикоррсуда и его апелляционную инстанцию.

Средний возраст кандидатов в Антикоррупционный суд – 30-39 лет.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд таков:

первая инстанция -181 кандидат (7 человек на место);

в Апелляционную палату ВАС - 89 претендентов (8 человек на должность).

За анонимное тестирование кандидаты могут набрать 90 баллов.

"После экзамена ВККС выберет лучших кандидатов в количестве, в 4 раза превышающее количество вакантных должностей. А именно – 312 человек в ВСУ и 156 – в Высший антикоррупционный суд", - сказал заместитель председателя ВККС.

Далее эти кандидаты напишут практическое задание.

"Мы ожидаем, что 15-20 февраля объявим результаты отбора", - предположил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

Темы: Антикоррупционный суд суд
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