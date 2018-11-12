Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще більше українців зрозуміли, що корупція – зло, це вплине на вибори

Понеділок, 12 листопада 2018, 11:53

91% громадян вважає корупцію серйозною проблемою України, причому 61% опитаних  переконані у тому, що це – найсерйозніша проблема, яка заважає розвитку країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Лише 4% опитаних визнають, що проблема корупції існує, але вона не надто серйозна. Надуманою цю проблему вважають 0,5%. 

Відзначається, що за рік усвідомлення серйозності проблеми корупції істотно зросло.

"У вересні 2017 року найбільш серйозною проблемою корупцію вважали 44%, нині ж  – 61%; не надто серйозною у 2017 році – 12%, сьогодні – 4%", - йдеться в повідомленні.  

"Обговорення проблеми корупції та її вирішення матиме суттєвий вплив на майбутню кампанію виборів президента", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що українці спроможність кандидата перемогти корупцію та притягнути до відповідальності злочинців віднесли до топ-5 чинників, на які вони звертатимуть увагу при голосуванні.

"Боротьба з корупцією потрапляє і в п’ятірку тем, про які українці хочуть почути від кандидатів на передвиборчих дебатах", - наголосили соціологи.

Нині 61% опитаних переконані, що відсутність позитивних зрушень у боротьбі з корупцією полягає в тому, що ті, хто має з нею боротися, самі ж корумповані.

Серед інших вагомих причин респонденти назвали те, що корупція майже завжди лишається безкарною (38%), немає "сильної руки", яка навела б порядок у суспільстві (31%), та існують закони, які можна розтлумачити як завгодно (28%). 

Також 61% громадян вважають, що корупцію не можна подолати лише зусиллями влади. Протилежної думки дотримуються 26%.

Цей показник суттєво відрізняється тільки на Півдні країни – там в спроможності влади переконані 37%.

Порівняно з 2017 роком, впевненість людей у тому, що влада не спроможна подолати корупцію, істотно зросла – з 53 до 61%.  

Також відзначається, що 38% опитаних вважають, що корупція є частиною ментальності (у центрі таких 48%), а 46% – що ні.

"Чим молодші респонденти, то тим частіше вони називали корупцію проявом ментальності українців", - відзначають соціологи.

При цьому 55% респондентів вважають, що потрібно жорстко карати корупціонерів, ще 28% вважають, що подолати корупцію можна шляхом усунення корупційних ризиків.

Більшість громадян переконані, що давання хабара – не може бути виправданим. Однак 17% вважають, що заради блага родини можна дати хабар, а стосовно суспільного блага таких близько 9%.  

Опитування проходило з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння соціологи наводили дані загальнонаціонального опитування населення України, проведеного з 18 вересня по 3 жовтня 2017 року Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та фірмою "Юкрейніан соціолоджі сервіс". 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: опитуваннякорупціявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
опитування
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: