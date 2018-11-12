Ще більше українців зрозуміли, що корупція – зло, це вплине на вибори

91% громадян вважає корупцію серйозною проблемою України, причому 61% опитаних переконані у тому, що це – найсерйозніша проблема, яка заважає розвитку країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Лише 4% опитаних визнають, що проблема корупції існує, але вона не надто серйозна. Надуманою цю проблему вважають 0,5%.

Відзначається, що за рік усвідомлення серйозності проблеми корупції істотно зросло.

"У вересні 2017 року найбільш серйозною проблемою корупцію вважали 44%, нині ж – 61%; не надто серйозною у 2017 році – 12%, сьогодні – 4%", - йдеться в повідомленні.

"Обговорення проблеми корупції та її вирішення матиме суттєвий вплив на майбутню кампанію виборів президента", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що українці спроможність кандидата перемогти корупцію та притягнути до відповідальності злочинців віднесли до топ-5 чинників, на які вони звертатимуть увагу при голосуванні.

"Боротьба з корупцією потрапляє і в п’ятірку тем, про які українці хочуть почути від кандидатів на передвиборчих дебатах", - наголосили соціологи.

Нині 61% опитаних переконані, що відсутність позитивних зрушень у боротьбі з корупцією полягає в тому, що ті, хто має з нею боротися, самі ж корумповані.

Серед інших вагомих причин респонденти назвали те, що корупція майже завжди лишається безкарною (38%), немає "сильної руки", яка навела б порядок у суспільстві (31%), та існують закони, які можна розтлумачити як завгодно (28%).

Також 61% громадян вважають, що корупцію не можна подолати лише зусиллями влади. Протилежної думки дотримуються 26%.

Цей показник суттєво відрізняється тільки на Півдні країни – там в спроможності влади переконані 37%.

Порівняно з 2017 роком, впевненість людей у тому, що влада не спроможна подолати корупцію, істотно зросла – з 53 до 61%.

Також відзначається, що 38% опитаних вважають, що корупція є частиною ментальності (у центрі таких 48%), а 46% – що ні.

"Чим молодші респонденти, то тим частіше вони називали корупцію проявом ментальності українців", - відзначають соціологи.

При цьому 55% респондентів вважають, що потрібно жорстко карати корупціонерів, ще 28% вважають, що подолати корупцію можна шляхом усунення корупційних ризиків.

Більшість громадян переконані, що давання хабара – не може бути виправданим. Однак 17% вважають, що заради блага родини можна дати хабар, а стосовно суспільного блага таких близько 9%.

Опитування проходило з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння соціологи наводили дані загальнонаціонального опитування населення України, проведеного з 18 вересня по 3 жовтня 2017 року Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та фірмою "Юкрейніан соціолоджі сервіс".