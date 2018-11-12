Еще больше украинцев поняли, что коррупция – зло, это повлияет на выборы

91% граждан считают коррупцию серьезной проблемой Украины, причем 61% убеждены в том, что это – самая серьезная проблема, которая мешает развитию страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Только 4% опрошенных признают, что проблема коррупции существует, но она не слишком серьезная. Надуманной эту проблему считают 0,5%.

Отмечается, что за год осознание серьезности проблемы коррупции существенно возросло.

"В сентябре 2017 года самой серьезной проблемой коррупцию считали 44%, сейчас же – 61%; не слишком серьезной в 2017 году – 12%, сегодня – 4%", - говорится в сообщении.

"Обсуждение проблемы коррупции и ее решения будет иметь существенное влияние на будущую кампанию выборов президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы способность кандидата победить коррупцию и привлечь к ответственности преступников отнесли к топ-5 факторов, на которые они будут обращать внимание при голосовании.

"Борьба с коррупцией попадает и в пятерку тем, о которых украинцы хотят услышать от кандидатов на предвыборных дебатах", - отметили социологи.

Сейчас 61% опрошенных убеждены, что отсутствие положительных сдвигов в борьбе с коррупцией заключается в том, что те, кто должен с ней бороться, сами коррумпированы.

Среди других веских причин респонденты назвали то, что коррупция почти всегда остается безнаказанной (38%), нет "сильной руки", которая навела бы порядок в обществе (31%), и существуют законы, которые можно истолковать как угодно (28%).

Также 61% граждан считают, что коррупцию нельзя преодолеть только усилиями власти. Противоположного мнения придерживаются 26%.

Этот показатель существенно отличается только на юге страны – там в способности власти убеждены 37%.

По сравнению с 2017 годом, уверенность людей в том, что власть не способна преодолеть коррупцию, существенно возросла – с 53 до 61%.

Также отмечается, что 38% опрошенных считают, что коррупция является частью ментальности украинцев (в центре таких 48%), а 46% – нет.

"Чем моложе респонденты, то тем чаще они называли коррупцию проявлением ментальности украинцев", - отмечают социологи.

При этом 55% респондентов считают, что нужно жестко наказывать коррупционеров, еще 28% считают, что преодолеть коррупцию можно путем устранения коррупционных рисков.

Большинство граждан убеждены, что дача взятки – не может быть оправданной. Однако 17% считают, что ради блага семьи можно дать взятку, еще 9% уверены, что можно дать взятку для общественного блага.

Опрос проходил с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения социологи приводили данные общенационального опроса населения Украины, проведенного с 18 сентября по 3 октября 2017 года Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис".