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В МЗС похвалилися перемогою

Понеділок, 12 листопада 2018, 12:40

У Міністерстві закордонних справ України заявили про перемогу в кампанії з коректного вживання назви міста "Київ" латиницею.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Twitter.


За даними МЗС, відтепер аеропорт Athens Airport почав використовувати коректну назву української столиці "Kyiv".

Українська правда
Теми: МЗСКиїв
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