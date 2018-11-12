В МЗС похвалилися перемогою
Понеділок, 12 листопада 2018, 12:40
У Міністерстві закордонних справ України заявили про перемогу в кампанії з коректного вживання назви міста "Київ" латиницею.
Про це повідомляє прес-служба відомства у Twitter.
За даними МЗС, відтепер аеропорт Athens Airport почав використовувати коректну назву української столиці "Kyiv".
❗️Вітаємо! Нова перемога в рамках кампанії МЗС #CorrectUA.@UKRinGRC долучилося до онлайн проекту @correctua 🇺🇦 і відтепер один з найбільших аеропортів світу @ATH_airport розпочав використовувати назву міста #Kyiv коректно! #KyivNotKiev pic.twitter.com/rzSE3yGPFI— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 12, 2018
Українська правда