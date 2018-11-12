В МЗС похвалилися перемогою

В Міністерстві закордонних справ України заявили про перемогу у компанії з коректного вживання назви міста "Київ" латиницею.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Twitter.



За даними МЗС, відтепер аеропорт Athens Airport почав використовувати коректну назву української столиці "Kyiv".