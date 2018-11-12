В МИД похвастались победой

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о победе в кампании по корректному употреблению названия города "Киев" латиницей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

По данным МИД, отныне аэропорт Athens Airport начал использовать корректное название украинской столицы "Kyiv".