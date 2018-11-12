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В МИД похвастались победой

Понедельник, 12 ноября 2018, 12:40

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о победе в кампании по корректному употреблению названия города "Киев" латиницей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

По данным МИД, отныне аэропорт Athens Airport начал использовать корректное название украинской столицы "Kyiv".

Украинская правда
Темы: МИДКиев
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