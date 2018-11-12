В МИД похвастались победой

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о победе в компании с корректного употребления названия города "Киев" латиницей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

По данным МИД, отныне аэропорт Athens Airport начал использовать корректное название украинской столицы "Kyiv".

❗️Вітаємо! Нова перемога в рамках кампанії МЗС #CorrectUA.@UKRinGRC долучилося до онлайн проекту @correctua 🇺🇦 і відтепер один з найбільших аеропортів світу @ATH_airport розпочав використовувати назву міста #Kyiv коректно! #KyivNotKiev pic.twitter.com/rzSE3yGPFI