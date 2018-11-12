В МИД похвастались победой
Понедельник, 12 ноября 2018, 12:40
В Министерстве иностранных дел Украины заявили о победе в кампании по корректному употреблению названия города "Киев" латиницей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
По данным МИД, отныне аэропорт Athens Airport начал использовать корректное название украинской столицы "Kyiv".
❗️Вітаємо! Нова перемога в рамках кампанії МЗС #CorrectUA.@UKRinGRC долучилося до онлайн проекту @correctua 🇺🇦 і відтепер один з найбільших аеропортів світу @ATH_airport розпочав використовувати назву міста #Kyiv коректно! #KyivNotKiev pic.twitter.com/rzSE3yGPFI— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 12, 2018
Украинская правда