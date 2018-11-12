Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини

Понеділок, 12 листопада 2018, 12:55
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини

12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Будівля "Криворіжгазу" захоплена невідомими людьми. В заручниках утримуються співробітники підприємства, які вели з ними переговори. Компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото ПАО "Криворожгаз"

Як видно на фото, під "Криворіжгазом" стоять кілька десятків людей. На площі перед входом до будівлі лежать шини, деякі з них горять. 

 
Фото www.0564.ua

Відзначається, що будівлю підприємства взяли штурмом "через відмову "Нафтогазу України" постачати газ підприємству "Криворізька Теплоцентраль". 

"У заручниках залишаються Анатолій Пономаренко, технічний директор, і Борис Рибка, начальник управління охорони праці, які вели з ними (учасниками мітингу, – ред.) переговори. Вони пояснювали, що "Нафтогаз України" повинен дати дозвіл на пуск газу, але люди нічого не хочуть чути, тому що їхні діти мерзнуть", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули пожежні машини. 

 
Фото ПАО "Криворожгаз"

В "Криворіжгазі" додали, що через блокування підприємства не працює аварійна служба, а в місті "підвищена техногенна небезпека".

"Раніше незаконно були відкриті засувки, запущено п'ять котелень з шести. Система газопостачання розбалансована", - йдеться в повідомленні.

В "Криворіжгазі" пояснили, що "Нафтогаз України" відмовляється подавати газ на підприємство через борги за попередні періоди.

У зв'язку з цим станом на 12 листопада сотні тисяч жителів міста сидять без тепла.

Як повідомляє платформа 104.ua у Facebook, станом на 12 листопада, уже два дні не працюють 78 шкіл і 75 дитячих садків, аварійно-диспетчерська служба газу (після пошкоджень автомашин і нападів на співробітників).

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі "Нафтогазу України", вони дійсно не подають газ на одне з двох теплопостачальних підприємств Кривого Рогу, у зв’язку з тим, що воно заборгувало понад 1 мільярд гривень і не сплачує цих коштів.

У Кривому Розі теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий Ріггазопалення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Кривий Ріг
ПС: У напрямку Кривого Рогу рухаються крилаті ракети
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: