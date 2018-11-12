У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини

12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Будівля "Криворіжгазу" захоплена невідомими людьми. В заручниках утримуються співробітники підприємства, які вели з ними переговори. Компанія не може гарантувати безпечне газопостачання міста", - йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, під "Криворіжгазом" стоять кілька десятків людей. На площі перед входом до будівлі лежать шини, деякі з них горять.

Фото www.0564.ua

Відзначається, що будівлю підприємства взяли штурмом "через відмову "Нафтогазу України" постачати газ підприємству "Криворізька Теплоцентраль".

"У заручниках залишаються Анатолій Пономаренко, технічний директор, і Борис Рибка, начальник управління охорони праці, які вели з ними (учасниками мітингу, – ред.) переговори. Вони пояснювали, що "Нафтогаз України" повинен дати дозвіл на пуск газу, але люди нічого не хочуть чути, тому що їхні діти мерзнуть", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули пожежні машини.

В "Криворіжгазі" додали, що через блокування підприємства не працює аварійна служба, а в місті "підвищена техногенна небезпека".

"Раніше незаконно були відкриті засувки, запущено п'ять котелень з шести. Система газопостачання розбалансована", - йдеться в повідомленні.

В "Криворіжгазі" пояснили, що "Нафтогаз України" відмовляється подавати газ на підприємство через борги за попередні періоди.

У зв'язку з цим станом на 12 листопада сотні тисяч жителів міста сидять без тепла.

Як повідомляє платформа 104.ua у Facebook, станом на 12 листопада, уже два дні не працюють 78 шкіл і 75 дитячих садків, аварійно-диспетчерська служба газу (після пошкоджень автомашин і нападів на співробітників).

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі "Нафтогазу України", вони дійсно не подають газ на одне з двох теплопостачальних підприємств Кривого Рогу, у зв’язку з тим, що воно заборгувало понад 1 мільйон гривень і не сплачує цих коштів.

"У Кривому Розі є дві компанії КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька Теплоцентраль". Перше КП уклало договір про реструктуризацію боргу і отримало газ. "Криворізька Теплоцентраль" не отримала номінацій, бо вони не виконують графік погашення заборгованості. Тому згідно з законом ми не маємо права постачати їм газ без виконання графіку", - повідомили у прес-службі.